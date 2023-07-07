Sohu: три причины, почему США не дадут Польше ядерное оружие

Размещение ядерного оружия в Польше не входит в планы Соединённых Штатов. По мнению экспертов Sohu, у США есть три основные причины, по которым они не согласятся на размещение ядерного вооружения в Варшаве.

Фото: Midjouney: Ядерный взрыв в цвете радуги

Во-первых, такой шаг может привести к обострению ситуации в Европе и нанести ущерб ЕС. Соединённые Штаты уже располагают тактическим ядерным оружием на территории некоторых стран Евросоюза. Авторы статьи отмечают, что размещение ядерного оружия в Польше может вызвать проблемы не только с Россией, но и с Беларусью.

Во-вторых, на данный момент США уже достигли своей стратегической цели по сдерживанию России. Они, по мнению обозревателей, стремятся не к военному противостоянию с РФ, а к сдерживанию её влияния. Размещение ядерного оружия в Польше может привести к риску конфликта и ядерного противостояния, что совершенно не нужно США.

В-третьих, скоро предстоят президентские выборы в США, и администрации Байдена не выгодно создавать такие проблемы. Вашингтон, скорее всего, будут откладывать принятие решения до послевыборного периода.

Авторы статьи приходят к выводу, что размещение ядерного оружия в Польше вызвало бы ряд проблем и рисков, которые не соответствуют интересам Соединённых Штатов.