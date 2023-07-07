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Baijiahao: Шойгу вернулся и послал два важных сигнала миру

1:39
Мир

Китайские аналитики Baijiahao пишут, что появление министра обороны России Сергея Шойгу на совещании стало важным событием. Таким образом, по мнению обозревателей, Шойгу развеял сомнения и домыслы о его пребывании на посту министра обороны РФ.

Baijiahao: Шойгу вернулся и послал два важных сигнала миру
Фото: Интерфакс

Во-первых, появление Шойгу было необходимо для подтверждения его непоколебимой позиции и статуса министра обороны России. После "мятежа" 24 июня западные СМИ начали распространять слухи о возможном снятии Шойгу с должности. Публичное выступление, по мнению китайских аналитиков, помогло развеять эти домыслы. Шойгу ясно дал понять, что он по-прежнему является министром обороны и выполняет свои обязанности.

"Это послание говорит о том, что Шойгу обладает реальной военной властью, а российские войска на передовой продолжают выполнять его указания", — пишут аналитики.

Во-вторых, появление Шойгу — важный сигнал относительно стратегических целей России. На совещании Шойгу подчеркнул, что главной целью России в настоящее время является завершение специальной военной операции и демилитаризация Украины. Его позиция схожа с позицией Владимира Путина.

"Путин уделяет большое внимание СВО. Он каждый день занимается вопросами, связанными с этим, и лично следит за военной ситуацией. Приоритетом Путина является стабилизация боевых действий на передовой, а не внесение кадровых изменений в работу "верхушки" российской армии", — подытожили обозреватели.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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