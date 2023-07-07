Решение японских властей сбросить 1,2 миллиона тонн отработанной воды с АЭС "Фукусима-1" насторожило её партнёров и территориальных соседей. Как информирует Общественная Служба Новостей со ссылкой на исполнительного директора НП "Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности" Владислава Жукова, островное государство уверяет в безопасности спуска воды, которая прошла многоступенчатую очистку.
"Документально подтверждено отсутствие в данных водах радиоактивных элементов в виде стронция, дейтерия, они технологически удалены. Но остается изотоп водорода тритий, в каких количествах — трудно определить".
Радиоактивные атомы спускаемой воды уступают объему мирового океана, поэтому опасность от растворившегося трития будет минимизирована. Однако, сам факт внедрения воды с Фукусимской АЭС в водоём увеличивает общую радиоактивную нагрузку как в регионе, так и на всём Земном шаре.
Что касается Дальнего Востока, то вода с радиоактивными элементами даже не дойдёт до изотопов берегов, уточняет эксперт.
"Так случилось, что все океанические течения и передвижение воздушных масс проходят не в сторону наших территорий, включая Дальний Восток. Они больше идут в сторону Гавайских островов. К счастью, попадания данных радиоактивных факторов на территорию России невозможно в принципе".
На решение сбросить отработанную воду с АЭС "Фукусима-1" негативно отреагировал Китай. Так, народная республика прекращает импорт японских продуктов питания из десяти префектур, которые могли быть подвергнуты радиации.
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