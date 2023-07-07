Цель "гастролей" Зеленского по европейским странам — страх сидеть в Киеве

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Зеленский понял, что американцы уже подустали от украинской темы. Теперь лидер Незалежной вынужден "шерстить" другие страны НАТО.

Фото: dp.ru

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Накануне президент Украины посетил Болгарию, Чехию. А сегодня — Словакию и Турцию.

"Американцы всем обещали, что русские то ли сдадутся, то ли проиграют ещё год назад, и экономика — "в клочья", и всё остальное, но этого не происходит. И вот Зеленский судорожно пытается хоть что-то достать, заодно показать, что он работает", — цитируют "Известия" сенатора.

Но ещё одной причиной заграничного "турне" Зеленского по Европе является то, что ему страшно сидеть в Киеве. Тем более, что его поездки в геополитическом плане ничего не значат — страну в НАТО всё равно не примут, подытожил Андрей Климов.

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