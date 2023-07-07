Зеленский понял, что американцы уже подустали от украинской темы. Теперь лидер Незалежной вынужден "шерстить" другие страны НАТО.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Накануне президент Украины посетил Болгарию, Чехию. А сегодня — Словакию и Турцию.
"Американцы всем обещали, что русские то ли сдадутся, то ли проиграют ещё год назад, и экономика — "в клочья", и всё остальное, но этого не происходит. И вот Зеленский судорожно пытается хоть что-то достать, заодно показать, что он работает", — цитируют "Известия" сенатора.
Но ещё одной причиной заграничного "турне" Зеленского по Европе является то, что ему страшно сидеть в Киеве. Тем более, что его поездки в геополитическом плане ничего не значат — страну в НАТО всё равно не примут, подытожил Андрей Климов.
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