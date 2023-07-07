Матвийчук: ракета "Калибр" уничтожила 800 военных ВСУ и НАТО при ударе по Львову

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Украинская армия понесла колоссальные потери в результате ракетной атаки на Львов. По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, в Академии Сухопутных войск ВСУ, которая попала под удар ракеты "Калибр", находилась база для иностранных инструкторов.

Фото: news.myseldon.com

"Погибло порядка 800 человек. Это минимум. Среди них военнослужащие Украины, иностранные наёмники, военнослужащие стран НАТО", — указал он в беседе с "МК".

Там размещались британские и американские офицеры, солдаты из Польши и стран Балтии, отметил Матвийчук. Западные инструкторы обучают ВСУ применять технику на поле боя и управлять подразделениями.

"Там много специалистов в области применения оружия — это снайперы, зенитчики, офицеры, которые организуют процесс восстановления западной техники и вооружения, которые мы выводим из строя", — сообщил полковник.