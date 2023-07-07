РИА Новости: в Киеве силовиков вооружили автоматами и натравили на женщин

1:46 Your browser does not support the audio element. Мир

В Украинской православной церкви (УПЦ) высказали обвинения в адрес киевских властей, утверждая, что они нарушают законы страны, оправдывая свои действия идеей борьбы с Россией. Об этом рассказало РИА Новости.

Фото: Fotodom.ru

6 июля спецназ полиции Украины оцепил вход в несколько зданий монастыря. Силовиков, вооружённых автоматами, натравили на женщин. В результате верующие были лишены возможности посещения литургии, и им пришлось принимать причастие через ограду.

Каноническая церковь указывает на незаконность действий полиции. В 2013 году было заключено безвозмездное соглашение, согласно которому часть имущества учреждения передавалась мужскому монастырю. Однако Министерство культуры Украины односторонне расторгло это документ. Судебное решение по иску от имени УПЦ пока не вынесено.

"Есть большое количество технических, хозяйственных, торговых помещений. Это магазин, отели, которые фактически являются просто прибыльным бизнесом некоторых церковных олигархов", — объясняет мотив киевских властей исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко.

О дальнейшей судьбе опечатанных зданий монастыря, а также всего учреждения в целом пока нет никакой информации. Возможно, в них будет организован музей, посвящённый гетману Мазепе, который был объявлен анафемой священниками.

Монахам остаётся лишь найти новое пристанище в других монастырях или у прихожан. Однако сами верующие опасаются, что священники могут оказаться в подполье, как это было в первые века христианства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.