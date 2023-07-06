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Sohu: ВКС России 13 часов унижали американцев на западном побережье США

1:50
Мир

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС летали над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски в течение 13 часов. Для американцев это был период непрерывного унижения, пишут китайские аналитики Sohu. Россия подчеркнула, что все полёты ВКС РФ соответствуют международным правилам и что такие полёты будут проводиться регулярно в различных регионах.

Sohu: ВКС России 13 часов унижали американцев на западном побережье США
Фото: Вадим Савицкий

Авторы статьи пришли к выводу, что таким образом Москва преподала урок Западу.

Во-первых, Россия отвечает на провокационные действия со стороны США, которые часто пролетают над её территорией. Москва, по мнению обозревателей, решила продемонстрировать свою силу и настойчиво напомнить Соединённым Штатам о необходимости уважать национальные интересы и безопасность других государств.

Во-вторых, Россия активизирует свои военные действия в стратегически важных регионах, таких как Северный Ледовитый океан и Тихий океан. Это может вызвать беспокойство Соединённых Штатов, которые пытаются расширить своё военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В-третьих, поведение России может быть рассмотрено как превентивная мера для предотвращения потенциальных конфликтов и сохранения стабильности. Обозреватели пишут, что Москва стремится избежать сражения на два фронта.

Поведение России, по мнению обозревателей, вызывает размышления о культурных различиях и цивилизованности. В то время как Соединённые Штаты часто нарушают соглашения и международные конвенции в угоду своим интересам, Россия стремится соблюдать правила и демонстрировать свою силу в рамках закона.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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