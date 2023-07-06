NetEase: пока Зеленский распродаёт Украину, экономика России процветает

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Китайские аналитики NetEase пишут, что Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, а Украина оказалась в более сложной ситуации.

Фото: Instagram

Некоторое время назад Украина передала основные активы, включая энергетику, сельское хозяйство и инфраструктуру, американскому гиганту BlackRock. Это, по мнению обозревателей, указывает на то, что Украина стала американской колонией и больше не контролирует свои собственные активы. Кроме того, Украина может оказаться не только потерянной страной, но и остаться с огромными долгами.

"Из США не поступало никаких новостей о "сведении долга к нулю”, так что Украина может не только потерять страну, но и быть вынужденной нести огромные долги", — пишут аналитики.

Авторы отмечают, что конфликты всегда приносят большие деньги. Однако экономические ситуации в двух странах совершенно разные. Это, по мнению авторов статьи, связано с их внутренними условиями. Россия имеет возможность самостоятельно производить и продавать товары, что позволяет ей преуспевать даже в условиях конфликта. В то же время Украина больше зависит от импорта товаров и становится всё беднее.

Большинство стран мира не ввели санкции против России, что позволяет ей поддерживать торговые отношения и развивать свою экономику. Кроме того, Россия активно наращивает свои запасы продовольствия и энергоносителей, что способствует увеличению ВВП.

Таким образом, Россия продолжает процветать, в то время как Украина сталкивается с экономическими проблемами.