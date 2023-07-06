Экономист Николаев объяснил, как быть со сбережениями на фоне обвала рубля

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В свете обвала рубля и нестабильности на валютном рынке россиянам стоит обдумать свои финансовые решения и взвесить все возможности перед переводом своих сбережений в иностранную валюту. Экономист, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев дал ряд советов и разъяснений в отношении текущей ситуации.

Фото: akchabar.kg

Важно понимать, что Россия следует курсу на дедолларизацию, что означает уменьшение зависимости от доллара как основной валюты. Это может сопровождаться ограничениями по валютным вкладам и их выдаче. Также банкам запрещено ввозить наличную иностранную валюту в Россию. Поэтому перед переводом сбережений в иностранную валюту необходимо внимательно взвесить риски и ограничения.

Николаев в беседе с URA.RU отметил, что последние заявления министра финансов РФ Антона Силуанова указывают на необходимость сохранения рублёвых счетов. В свете корректировок бюджетных расходов и урезания расходов на следующий год рубль сохраняет свою ценность, несмотря на падение курса.

Однако Николаев также подчеркнул, что существуют альтернативные способы хранения сбережений, если россияне не желают оставлять их в рублях. Он упомянул юань и золото как возможные варианты. Тем не менее стоит учитывать, что эти активы не так ликвидны, как доллар или евро.

На сегодняшний момент крупные российские банки уже повысили курс продажи доллара и евро. За один доллар предлагается больше 90 рублей, а евро превышает отметку в 100 рублей.