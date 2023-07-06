Зеленский взбесился из-за "пророссийской" позиции президента Болгарии

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Президент Украины Владимир Зеленский взбесился из-за позиции "пророссийского" лидера Болгарии, из-за отказ давать Киеву оружие и призыв к миру. Основные тезисы Румена Радева не понравились Зеленскому на встрече в Софии.

Фото: https://mosregtoday.ru

Так, болгарский президент заявил, что украинский конфликт не имеет военного решения, а поставки всё большего количества оружия не помогают. Он высказался категорически против отправки боеприпасов и попенял Зеленскому на то, что слышит от него только слово "победа", а хотелось бы услышать "мир".

Радев призвал садиться за стол переговоров с Россией, отметив, что конфликт приобретает всё более массовый характер. И его масштабы давно вышли за пределы Украины, из-за чего страдает Европа.

Ранее в соцсетях также появилось видео проезда кортежа Зеленского по Софии, на котором болгарский священник предал его анафеме.

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