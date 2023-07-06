Полковник Матвийчук назвал главную цель ВКС РФ при ударе по Львову

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Минувшей ночью российская авиация нанесла массированный удар по военным объектам Львова. Офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что ракетная атака ВКС РФ стала чётким сигналом Западу в преддверии саммита НАТО. Если альянс запланирует ввести свои войска на западные территории Украины, то все силы противника будут уничтожены.

Фото: russiatoday.ru

"Даже Львов не сможет играть роль убежища для иностранцев из Польши и Литвы", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, всё западное оружие, которое поступает на Украину, останавливается во Львовской области. По данным полковника, зенитно-ракетный комплекс Patriot располагается именно в черте данного города.

"Я полагаю, что удар, который был нанесён сегодня ночью, был призван уничтожить вооружение западного производства", — отметил Матвийчук в беседе с "МК".