Минувшей ночью российская авиация нанесла массированный удар по военным объектам Львова. Офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что ракетная атака ВКС РФ стала чётким сигналом Западу в преддверии саммита НАТО. Если альянс запланирует ввести свои войска на западные территории Украины, то все силы противника будут уничтожены.
"Даже Львов не сможет играть роль убежища для иностранцев из Польши и Литвы", — подчеркнул эксперт.
Кроме того, всё западное оружие, которое поступает на Украину, останавливается во Львовской области. По данным полковника, зенитно-ракетный комплекс Patriot располагается именно в черте данного города.
"Я полагаю, что удар, который был нанесён сегодня ночью, был призван уничтожить вооружение западного производства", — отметил Матвийчук в беседе с "МК".
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