Журналист Габор Штир: НАТО утвердит на саммите план по окружению России

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Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе укрепит роль России в качестве главного врага альянса. Об этом заявил венгерский журналист Габор Штир. Военно-политический блок примет новую стратегию обороны и утвердит план по дальнейшему окружению России, что приведёт к началу новой холодной войны, указал он.

Фото: svs-gru.ru

"НАТО серьёзно готовится. В этой стратегии главный враг — Россия. Европа останется несамостоятельной, усиливается влияние США, так как Америка обеспечивает безопасность Европы. Это будет главным вопросом, а не Украина", — рассказал Штир в беседе с НСН.

Вашингтон не готов останавливать киевский режим, поскольку Москва ещё недостаточно ослабла. Поэтому не стоит ожидать начала переговорного процесса после саммита. Диалог может состояться только в конце лета в результате провального контрнаступления ВСУ, сообщил специалист.