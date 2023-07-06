Главврач запретил врачам в Бердянске просить помощи у бойцов ВС РФ при бунте наркозависимых

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

После начала специальной военной операции ВС РФ в психоневрологическом диспансере Бердянская произошёл бунт наркозависимых пациентов, рассказала главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алёна Дихтярь.

Фото: Фото: УФСИН России по г. Москве

Стоящие на учёте украинцы испугались, пояснила она, что в результате военных действий останутся без заместительных препаратов, которые начали поставляться с перебоями. Наркоманы стали запугивать врачей, ловить их на улице, угрожая гранатами.

"Мы обратились тогда к главному врачу с просьбой о том, что рядом с нами в соседнем квартале находились русские солдаты, и просили его обратиться к ним, чтобы они нас защитили. Он запретил, сказал, что это не власть и это никто", — сказала она в интервью агентству РИА Новости.

Ранее Дихтярь сообщила, что Министерство обороны Украины заключало контакты на военную службу со стоящими на учёте в наркологическом диспансере.