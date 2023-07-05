Insider: затонувший в Атлантике батискаф "Титан" был сильно повреждён молнией в 2018 году

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

В 2018 году удар молнии серьёзно повредил батискаф "Титан", вышедший из строя в Атлантическом океане, пишет Insider.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

По информации издания, на YouTube была опубликована видеозапись, на которой глава OceanGate Стоктон Раш подтвердил данные о повреждениях, однако впоследствии ролик удалили. Журналистам портала удалось узнать, что удар молнии негативно сказался на работе свыше 70% компонентов внутренней системы батискафа.

"За пару дней мы смогли заменить все эти компоненты", — приводят журналисты комментарий Раша из удалённой видеозаписи.

Ранее обозреватели Daily Mail сообщили, что пассажиры "Титана" погружались под воду в кромешной тьме под звуки музыки для экономии заряда на подводном аппарате.