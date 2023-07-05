Россиянин нашёл неожиданное сходство Германии и Советского Союза: немецкие дачи

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

После знакомства с жизнью немцев за пределами мегаполисов российский турист с удивлением обнаружил неожиданное сходство загородных участков в Германии с советскими дачами.

Фото: https://celes.club/

Путешественник отметил, что немецкие дачные дома стоят на небольших наделах, не больше шести соток земли, и представляют собой лёгкие постройки для летнего отдыха.

"Похожие условия были и в Советском Союзе, когда нельзя было строить на дачных участках полноценное жильё", — напомнил он в своём блоге TravelManiac.

По словам россиянина, многие дачи в ФРГ лишены привычных инженерных коммуникаций, потому владельцам приходится устанавливать солнечные панели для работы электроприборов и ходить за водой к колодцу.

Ранее американские экономисты подсчитали, что инвесторы вывели из экономики Европы около $27 млрд за последние шесть месяцев.