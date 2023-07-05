После знакомства с жизнью немцев за пределами мегаполисов российский турист с удивлением обнаружил неожиданное сходство загородных участков в Германии с советскими дачами.
Путешественник отметил, что немецкие дачные дома стоят на небольших наделах, не больше шести соток земли, и представляют собой лёгкие постройки для летнего отдыха.
"Похожие условия были и в Советском Союзе, когда нельзя было строить на дачных участках полноценное жильё", — напомнил он в своём блоге TravelManiac.
По словам россиянина, многие дачи в ФРГ лишены привычных инженерных коммуникаций, потому владельцам приходится устанавливать солнечные панели для работы электроприборов и ходить за водой к колодцу.
Ранее американские экономисты подсчитали, что инвесторы вывели из экономики Европы около $27 млрд за последние шесть месяцев.
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