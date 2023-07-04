Сотрудники американской Секретной службы инициировали расследование по факту обнаружения в здании Белого дома подозрительного порошка.
Как сообщают корреспонденты Washington Post, из-за найденного вещества был в срочном порядке эвакуирован весь персонал администрации США.
Предварительный анализ свидетельствует о том, что в Белом доме обнаружен кокаин. Об этом на анонимных условиях сообщил один из американских чиновников.
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Диетолог Марият Мухина дала журналистам интервью, в котором перечислила напитки, способствующие разжижению крови.