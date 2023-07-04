WP: в Белом доме обнаружен белый порошок, напоминающий кокаин

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Сотрудники американской Секретной службы инициировали расследование по факту обнаружения в здании Белого дома подозрительного порошка.

Фото: pixabay. com

Как сообщают корреспонденты Washington Post, из-за найденного вещества был в срочном порядке эвакуирован весь персонал администрации США.

Предварительный анализ свидетельствует о том, что в Белом доме обнаружен кокаин. Об этом на анонимных условиях сообщил один из американских чиновников.