Шурыгин: Сырский дважды обращался к Зеленскому с просьбой завершить наступление ВСУ

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Очередная волна украинского контрнаступления не принесла существенных результатов. За пять суток боевых действий противник понёс существенные потери: две тысяч солдат погибли, около трёх тысяч получили ранения. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Кроме того, российские войска уже приспособились к новой тактике ВСУ. Сейчас боевики киевского режима осуществляют "москитные" атаки — наносятся внезапные удары пехотой без поддержки техники.

"Русские командиры подпускают украинцев на дальность кинжального огня и буквально выкашивают пулемётным огнём и гранатомётами, после чего добивают отступающих минометным огнём и дистанционным минированием. Результатом такой "контртактики" стали огромные потери — до 60-80 процентов атакующих отрядов", — отметил Шурыгин в своём Telegram-канале.

Теперь украинское командование оказалось перед драматичным выбором: вернуться к тактике массированного наступления или сворачивать атаки и переходить к обороне. Вперёд украинцев гонит только предстоящий саммит НАТО. Однако генерал Александр Сырский уже два раза обращался к Владимиру Зеленскому и председателю комитета начальников штабов США Марку Милли с просьбой прекратить наступление и перейти к обороне, но оба раза получал отказ, заключил Шурыгин.