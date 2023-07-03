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NetEase: враг это тот, кто кричит "Слава Украине" и убивает своих сограждан

1:02
Мир

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов ранее заявил, что своей контратакой ВСУ не смогли прорвать даже первую линию обороны. Вместо этого Киев продолжает посылать своих граждан на смерть. Такие действия вызывают вопросы о целях украинского руководства и ответственности перед собственным народом.

NetEase: враг это тот, кто кричит "Слава Украине" и убивает своих сограждан
Фото: Mil.gov.ua

Обозреватели NetEase отмечают, что Киев не достиг никаких значимых результатов с помощью контратаки, хотя обещал сделать это до саммита НАТО 11 июля.

"Однако судя по текущей обстановке, это сделать невозможно", — уверены аналитики.

Авторы статьи отмечают, что украинский конфликт вызвал рост национального патриотизма. Восклицание "Слава Украине!" стало символом солидарности и веры в справедливость своей борьбы. Однако когда некоторые люди, восклицающие эти слова, участвуют в насилии и убийствах сограждан, они становятся предателями своего народа.

"Это похоже на тирана, который продолжает убивать свой собственный народ. Киев всегда обвиняет русских, русских и ещё раз русских, но никогда не винит себя. Те, кто кричит "Слава Украине!", но убивает украинский народ, являются настоящими врагами", — подытожили авторы статьи.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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