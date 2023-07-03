Лавров и глава МИД Сирии обсудили проблемы в регионе

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, в ходе которого политики обсудили проблемы региона, ситуацию в Сирии и близ лежащих нее городов. Обмыва этом информирует МИД РФ.

Фото: www.interfax.ru

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня. Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН".

Стоит отметить, что телефонный разговор состоялся по инициативе сирийской стороны. Немаловажен и тот факт, что руководство Сирии поддержало Россию в проведении специальной военной операции на Украине.