Состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, в ходе которого политики обсудили проблемы региона, ситуацию в Сирии и близ лежащих нее городов. Обмыва этом информирует МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня. Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН".
Стоит отметить, что телефонный разговор состоялся по инициативе сирийской стороны. Немаловажен и тот факт, что руководство Сирии поддержало Россию в проведении специальной военной операции на Украине.
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