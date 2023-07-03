Последние события на Украине вызвали серьёзное беспокойство в НАТО. Действия, применяемые российской армией, оказали значительное влияние на альянс, который понёс потери на украинской территории. Авторы Baijiahao пишут, что это побудило НАТО задуматься о том, чтобы отказаться от помощи Украине.
Одним из недавних событий, усугубивших ситуацию, был ракетный удар, нанесённый российской армией по украинскому отелю. Позднее стало известно, что отель фактически был оплотом военных консультантов НАТО. В результате атаки погибло много западных военнослужащих.
Китайские аналитики пишут, что Москва давно была осведомлена о присутствии военных из Европы и США на украинской территории. Однако ВС РФ сохраняли определённую сдержанность. Сейчас Москва, по мнению обозревателей, меняет свою тактику и более активно использует спутниковую разведку и беспилотники для нанесения ударов по военным НАТО и западной технике.
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