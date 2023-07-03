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Baijiahao: НАТО находится в депрессии из-за недавних событий

1:09
Мир

Последние события на Украине вызвали серьёзное беспокойство в НАТО. Действия, применяемые российской армией, оказали значительное влияние на альянс, который понёс потери на украинской территории. Авторы Baijiahao пишут, что это побудило НАТО задуматься о том, чтобы отказаться от помощи Украине.

Baijiahao: НАТО находится в депрессии из-за недавних событий
Фото: strajj.livejournal.com

Одним из недавних событий, усугубивших ситуацию, был ракетный удар, нанесённый российской армией по украинскому отелю. Позднее стало известно, что отель фактически был оплотом военных консультантов НАТО. В результате атаки погибло много западных военнослужащих.

Китайские аналитики пишут, что Москва давно была осведомлена о присутствии военных из Европы и США на украинской территории. Однако ВС РФ сохраняли определённую сдержанность. Сейчас Москва, по мнению обозревателей, меняет свою тактику и более активно использует спутниковую разведку и беспилотники для нанесения ударов по военным НАТО и западной технике.

 

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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