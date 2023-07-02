РФ следовало бы временно приостановить дипотношения с рядом государств, в частности, с Финляндией, Польшей и Великобританией.
Такое предложение сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень", — цитирует "Российская газета" экс-президента страны.
Он отметил, что на данный момент Финляндия для Российской Федерации — "враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным", вступившая в НАТО.
Напомним, 12 июня Финляндия вступила в Североатлантический альянс.
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