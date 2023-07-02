Медведев предлагает приостановить дипотношения с Финляндией, Польшей и Британией

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РФ следовало бы временно приостановить дипотношения с рядом государств, в частности, с Финляндией, Польшей и Великобританией.

Такое предложение сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень", — цитирует "Российская газета" экс-президента страны.

Он отметил, что на данный момент Финляндия для Российской Федерации — "враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным", вступившая в НАТО.

Напомним, 12 июня Финляндия вступила в Североатлантический альянс.

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