Переговоры между Россией и Австрией не ведутся на "официальном уровне". Об этом заявил министр иностранных дел европейского государства Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.
Политик также прокомментировал нынешние взаимоотношения двух стран касаемо деятельности дипведомства: в Москве работает в привычном режиме посольство Австрии, такое же ситуация и в Вене по отношению к российскому диппредставительству.
"Здесь больше нечего добавить", — подытожил Шалленберг.
Ранее, в мае текущего года, австрийский политик заявил о поддержании контактов между Россией и Австрией по неофициальным каналам. Информация подверглась обсуждению со стороны российского правительства. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сведения, что поддерживает какие-либо неформальные каналы общения с Веной.
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