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Глава МИД Австрии: Вена и Москва не ведут переговоры на "официальном уровне"

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Мир

Переговоры между Россией и Австрией не ведутся на "официальном уровне". Об этом заявил министр иностранных дел европейского государства Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

Политик также прокомментировал нынешние взаимоотношения двух стран касаемо деятельности дипведомства: в Москве работает в привычном режиме посольство Австрии, такое же ситуация и в Вене по отношению к российскому диппредставительству.

"Здесь больше нечего добавить", — подытожил Шалленберг.

Ранее, в мае текущего года, австрийский политик заявил о поддержании контактов между Россией и Австрией по неофициальным каналам. Информация подверглась обсуждению со стороны российского правительства. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сведения, что поддерживает какие-либо неформальные каналы общения с Веной.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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