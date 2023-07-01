Илон Маск объявил о введении временных лимитов в Twitter* на прочтение постов

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Владелец Twitter* и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск объявил о введении ограничений на прочтение постов в социальной сети. Он обеспокоен высоким уровнем скрепинга данных и системной манипуляции. В связи с этим было принято решение ввести временные лимиты.

Маск уточнил, что верифицированным аккаунтам Twitter* будет ограничено чтение шести тысяч постов в сутки, неверифицированным — 600 постов в сутки, а новым пользователям — 300. Ранее он также сообщал о широком распространении скрепинга данных со стороны множества организаций и просил пользователей социальной сети предложить решения этой проблемы.

Скрэпинг — это процесс автоматического извлечения данных с веб-сайтов. Часто скрэпинг применяется для сбора данных, которые могут быть полезными для анализа, исследования или автоматизации задач. Например, можно использовать скрэпинг для извлечения цен на товары с различных интернет-магазинов и сравнения их.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года