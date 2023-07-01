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Украина готовится стать новым мировым центром английского языка и создать новую нацию — англоукраинцы

2:27
Мир

Законопроект о наделении английского языка на Украине статусом языка общения был предложен президентом для рассмотрения Верховной радой. Авторы издания "Одна Родина" считают, что это приведёт к тому, что Украина станет англосаксонской колонией, где будет жить новый идеологический народ — англоукраинцы.

Предложение предусматривает обязательное владение английским языком для государственных служащих, военных, прокуроров, таможенников, налоговиков, работников государственного сектора, а также для глав местных администраций и их заместителей.

Однако непонятно, какое практическое значение будет иметь знание английского языка, например, для налоговика, собирающего "дань" с граждан Украины, или для прокурора, выносящего приговоры осуждённым гражданам. Также неясно, как английский язык поможет председателям райадминистраций решать бытовые вопросы местного населения.

Некоторые считают, что такое решение приведёт Украину на неправильный путь, особенно учитывая растущее сопротивление гегемонии английского языка в мире. Например, когда Восточный Тимор стал независимой страной, он сделали португальский, а не английский язык официальным, что это вызвало недовольство Австралии.

Некоторые критикуют использование английского языка, так как он ассоциируется с идеологией содомии и является языком нынешних колонизаторов. Они также указывают на то, что английский язык не является родным для большинства стран Европейского союза, куда так стремиться попасть Украина.

Самые влиятельные англоязычные страны, такие как США, Канада и Великобритания, не являются членами Евросоюза. В государственных учреждениях ЕС только 2% сотрудников являются носителями английского языка. В свете этих фактов у авторов возник вопрос: если украинцы считают себя европейцами, зачем Украине нужен английский язык, если в объединённой Европе он является родным только для Мальты и Ирландии?

Таким образом, предложение о наделении английского языка статусом языка общения на Украине вызывает разногласия и возмущение у некоторых людей, которые считают, что это может привести к отрицательным последствиям и ущемлению национальных интересов.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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