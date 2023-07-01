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Медведев рассказал, чем обернётся размещение ядерного оружия в Польше

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Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы Польши поучаствовать в программе НАТО об использовании ядерного оружия.

Бывший президент России назвал польские власти "патентованными дегенератами". Он уверен, что если Польша разместит у себя в стране ядерное оружие, то его применение будет неизбежно, что, по мнению Медведева, обрадует западных "безумцев" и "маразматиков".

Увидел российский политик в этом и положительный момент.

"Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и прочая нечисть. Ну и другие исчезнут, увы", — объяснил Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность по поводу угрозы попадания российского ядерного оружия в руки "бандитов", которые устроили в России "вооружённый мятеж".

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КАК ВЫЖИТЬ ВО ВРЕМЯ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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