В столицу Узбекистана прибыла британская ЧВК

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В Ташкент прибыли военнослужищие одной из ЧВК Великобритании, сообщает EADaily.

По данным портала asia24.media, сейчас в Узбекистане могут вестись переговоры о законодательном урегулировании факта присутствия в стране британской частной военной компании.

Сообщается, что руководство прибывшей в столицу Узбекистана ЧВК взаимодействует с зарубежным бизнесом и посольствами в Узбекистане. Делаются предположения о том, что власти Узбекистана знают об угрозе, которая нависла над государством.

ЧВК могут на территории иностранного государства защитить "своих", либо разжечь конфликт.

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