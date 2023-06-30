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В столицу Узбекистана прибыла британская ЧВК

0:43
Мир

В Ташкент прибыли военнослужищие одной из ЧВК Великобритании, сообщает EADaily

По данным портала asia24.media, сейчас в Узбекистане могут вестись переговоры о законодательном урегулировании факта присутствия в стране британской частной военной компании. 

Сообщается, что руководство прибывшей в столицу Узбекистана ЧВК взаимодействует с зарубежным бизнесом и посольствами в Узбекистане. Делаются предположения о том, что власти Узбекистана знают об угрозе, которая нависла над государством. 

ЧВК могут на территории иностранного государства защитить "своих", либо разжечь конфликт.

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Британская армия переходит на новый автомат
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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