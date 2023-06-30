В Ташкент прибыли военнослужищие одной из ЧВК Великобритании, сообщает EADaily.
По данным портала asia24.media, сейчас в Узбекистане могут вестись переговоры о законодательном урегулировании факта присутствия в стране британской частной военной компании.
Сообщается, что руководство прибывшей в столицу Узбекистана ЧВК взаимодействует с зарубежным бизнесом и посольствами в Узбекистане. Делаются предположения о том, что власти Узбекистана знают об угрозе, которая нависла над государством.
ЧВК могут на территории иностранного государства защитить "своих", либо разжечь конфликт.
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