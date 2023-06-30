России известно, о чём говорили на секретной встрече по Украине в Копенгагене

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России известно, о чём говорили на встрече по Украине, которая прошла 24 июня в столице Дании Копенгагене.

"Многие представители из стран, которые с нами поддерживают дружеские отношения, по итогам этой копенгагенской встречи проинформировали наших послов. То есть, определённую информацию о состоявшихся в Копенгагене переговорах мы получили", — сообщил агентству "Интерфакс" источник в Кремле.

По его словам, эта встреча "явно была попыткой поработать со странами, которые занимают близкие к нам позиции по украинскому сюжету, попыткой обработать их".

Собеседник агентства пояснил, что, в частности, имеет в виду представителей Бразилии, Индии и других стран, входящих в БРИКС.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что 24 июня в Копенгагене прошла секретная встреча по Украине при участии дипломатов стран Запада, а также Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

При этом, не совсем понятно, в чём именно заключалась "секретность" этой встречи. Известно было, что проводилась она по инициативе Киева (такой, во всяком случае, была официальная версия). А в организации встречи помогли США и Евросоюз, поскольку без их участия она вряд ли бы вообще состоялась.

Известно было и то, что единственной темой переговоров в Копенгагене является ситуация на Украине.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента Бразилии сообщил, что на "секретной встрече" речь шла о так называемой формуле мира Зеленского. Однако ни Бразилия, ни другие незападные страны, представители которых были на встрече, эту "формулу" не поддержали.

Предложение Киева было названо непродуктивным, поскольку не учитывает мнение Москвы.

Также в администрации президента Бразилии сообщили, что считают правильным участие в следующих переговорах Китая. Из чего можно сделать вывод, что представителей этого государства не было на встрече в Копенгагене.