В центре Стокгольма сожгли Коран. Однако эта акция кардинально отличается от предыдущих. Её устроили в первый день Курбан-байрама и с разрешения местной власти.
Религиовед Юрий Табак отметил, что отказать шведские полицейские не могли из-за так называемой свободы слова в стране. Однако этот поступок повлечёт за собой серьёзные последствия: от протестов до проблем с вступлением Швеции в НАТО, считает он.
"Вот почему Турция не одобряет вступления Швеции в НАТО — именно из-за этих событий. Сейчас тем более будет грандиозный скандал с вызовом послов и так далее. Мусульмане относятся к своей священной книге с трепетом", — объяснил Табак в беседе с Телеканалом "360".
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