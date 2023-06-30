Украинский президент Владимир Зеленский установил в стране авторитарную власть, отменив выборы и возглавив нацистскую армию, заявила представитель американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Всё становится на свои места, когда говорит актёр, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США, который только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию", — написала конгрессвумен на своей странице в соцсети.
Ранее она резко высказывалась против решений Белого дома о спонсировании Украины за счёт налогоплательщиков США, обвиняя Вашингтон в "тупости".
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