Конгрессвумен США Тейлор Грин: актёр Зеленский руководит нацистской армией

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Украинский президент Владимир Зеленский установил в стране авторитарную власть, отменив выборы и возглавив нацистскую армию, заявила представитель американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Фото: Телеграм

"Всё становится на свои места, когда говорит актёр, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США, который только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию", — написала конгрессвумен на своей странице в соцсети.

Ранее она резко высказывалась против решений Белого дома о спонсировании Украины за счёт налогоплательщиков США, обвиняя Вашингтон в "тупости".