Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин пошутил над заявлениями Дональда Трампа о предполагаемом ультиматуме, который он мог бы предъявить Украине и России.
Один из экс-заместителей главы МИД РФ Андрей Фёдоров рассказал о плане Трампа и его команды по урегулированию украинского конфликта. Он заявил, что война между США и Китаем невозможна, а поддержка киевского режима со стороны Вашингтона будет только усиливаться. Фёдоров также рассказал о разговоре с представителями команды Трампа, в котором, по его словам, был заявлен "анонс ультиматума" в адрес России и Украины.
"Мол, я вам даю 24 часа — если не прекращаются военные действия, то и вам обрезаю всё, и вам обрезаю", — рассказал Фёдоров.
Однако Норкин и политолог Александр Казаков выразили сомнения относительно этой угрозы и задали вопросы о том, что именно будет "обрезано".
"А Зеленскому уже нечего обрезать, по идее. Не до такой степени же мы кровожадный народ", — пошутил Норкин.
Фёдоров упомянул возможный шантаж со стороны США в виде прекращения военной и финансовой помощи Украине, что, по его мнению, приведёт к быстрому подчинению киевского режима. Он также упомянул возможность тотальной экономической блокады России со стороны США, если Трамп победит на выборах.
Норкин заключил, что Трамп становится ещё более "пришибленным" с такими заявлениями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.