Норкин высмеял новый "ультиматум США" Украине и России: "Нечего уже обрезать"

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Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин пошутил над заявлениями Дональда Трампа о предполагаемом ультиматуме, который он мог бы предъявить Украине и России.

Фото: Скан с видео НТВ

Один из экс-заместителей главы МИД РФ Андрей Фёдоров рассказал о плане Трампа и его команды по урегулированию украинского конфликта. Он заявил, что война между США и Китаем невозможна, а поддержка киевского режима со стороны Вашингтона будет только усиливаться. Фёдоров также рассказал о разговоре с представителями команды Трампа, в котором, по его словам, был заявлен "анонс ультиматума" в адрес России и Украины.

"Мол, я вам даю 24 часа — если не прекращаются военные действия, то и вам обрезаю всё, и вам обрезаю", — рассказал Фёдоров.

Однако Норкин и политолог Александр Казаков выразили сомнения относительно этой угрозы и задали вопросы о том, что именно будет "обрезано".

"А Зеленскому уже нечего обрезать, по идее. Не до такой степени же мы кровожадный народ", — пошутил Норкин.

Фёдоров упомянул возможный шантаж со стороны США в виде прекращения военной и финансовой помощи Украине, что, по его мнению, приведёт к быстрому подчинению киевского режима. Он также упомянул возможность тотальной экономической блокады России со стороны США, если Трамп победит на выборах.

Норкин заключил, что Трамп становится ещё более "пришибленным" с такими заявлениями.