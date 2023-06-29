Президент Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением. Читатели турецкого издания Haber7. Пользователи Сети выразили свою благодарность российскому лидеру за поддержку ислама на фоне скандала в Швеции.
"Браво, Путин. Он проявляет уважение и не изрыгает ненависть, как Америка и Европа", — отметил один из комментаторов.
Другой читатель назвал президента России достойным человеком и настоящим другом Турции.
"Давайте вместо Швеции примем Россию в НАТО", — предложил юзер под ником Çankırılı Hasan.
Ранее власти Швеции позволили провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам.
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