Читатели Haber7 пригласили Россию в НАТО после слов Путина о сожжении Корана в Швеции

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Президент Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением. Читатели турецкого издания Haber7. Пользователи Сети выразили свою благодарность российскому лидеру за поддержку ислама на фоне скандала в Швеции.

Фото: РИА Новости

"Браво, Путин. Он проявляет уважение и не изрыгает ненависть, как Америка и Европа", — отметил один из комментаторов.

Другой читатель назвал президента России достойным человеком и настоящим другом Турции.

"Давайте вместо Швеции примем Россию в НАТО", — предложил юзер под ником Çankırılı Hasan.

Ранее власти Швеции позволили провести протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам.