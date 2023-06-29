После саммита НАТО в Вильнюсе Польша и Литва могут ввести свои войска на Украину под видом "миротворческих сил". Об этом сообщили сразу несколько западных изданий, ссылаясь на собственные источники. По мнению военного эксперта, капитана первого ранга в запасе Владимира Гундарова, крах контрнаступления ВСУ действительно вынудит Североатлантический альянс пересмотреть ситуацию на Украине.
"Ввод на территорию Украины польско-литовско-украинской бригады — это политическая заявка Варшавы на Восточные кресы", — отметил он в беседе с "МК".
НАТО обеспокоено ситуацией в зоне спецоперации, поэтому Польша выступает в качестве второго эшелона "украинского фронта", указал Гундаров. Кроме того, Варшава планирует призвать из запаса до 250 тысяч солдат и офицеров для так называемого освободительного похода на территорию Западной Украины.
"Все военные объекты, включая и группировки сил, что находятся на территории Украины, являются легитимными целями для ударов наших войск", — подчеркнул капитан.
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