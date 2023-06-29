Польский профессор потребовал от Зеленского извинения за Волынскую резню

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Историк, профессор Ян Жарын заявил, что польские власти приглашают президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, несмотря на то, что он так и не извинился за геноцид народа в Волынской резне. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Он напомнил, что банды Украинской повстанческой армии* (УПА) убивали поляков, применяя "ужасно отвратительные методы".

"Меня беспокоит, способна ли Украина понять свои обязательства перед Польшей и поляками. Это релятивизм, который поражает. Возможно, руководство Украины считает, что в релятивизм можно играть и побеждать, но не с поляками", — подчеркнул Жарын.

*признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.