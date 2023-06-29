Соединённые Штаты в последнее время активно предпринимают попытки убедить весь мир в том, что Россия слаба. Между тем, они только демонстрируют таким образом свою уязвимость, следует из заявления экс-агента ЦРУ Фила Джиральди.
США рассчитывают на то, что на фоне высказываний о "слабости Кремля" их позиции будут казаться устойчивыми другим странам.
Напомним, американский полковник в отставке Дэниел Дэвис ранее выступил с заявлением о том, что предпринимаемые сегодня усилия по втягиванию Украины в состав НАТО чреваты ядерным противостоянием Москвы и Вашингтона, пишет РИА Новости.
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