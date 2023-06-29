Руководитель датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен выступил с заявлением о том, что Евросоюзу нельзя "опускать планку" установленных критериев для принятия в свои ряды Украины.
В интервью корреспондентам Financial Times Расмуссен акцентировал внимание на том, что Евросоюз рискует "импортировать нестабильность" в случае ослабления собственных стандартов в отношении коррупции и демократии с целью ускорения процесса принятия Украины или других государств.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Дания поддерживает инициативу о вступлении в ЕС Украины, Грузии, Молдавии и ряда других стран. Однако, геополитические факторы не оправдывают откладывание реформ управления, резюмировал Расмуссен.
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