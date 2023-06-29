Salon24: беженцы обвиняют поляков в том, что они не хотят разговаривать на украинском

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Дети украинских беженцев, чьи семьи получили приют в Польше, требуют от местных школ преподавания на "мове", рассказал польский обозреватель Лукаш Варжеха.

В пример он привёл в школу во Вроцлаве, где обучаются несколько украинских детей. По словам журналиста, молодые люди принципиально отказываются учить польский язык, так как не собираются оставаться в этой стране.

"Вопрос в том, как учитель должен оценивать ученика, который даже не то, что имеет проблемы с польским, а сознательно отказывается говорить на языке, на котором ведется обучение?" — интересуется журналист в издании salon24.

Невзирая на позицию юных мигрантов, руководство учебного заведения давит на учителей, заставляя их ставить оценки украинским детям, хотя таким образом нивелируется успехи местных учеников.

"Это не единичный случай, а наоборот — картина, повторяющаяся во многих местах", — подчеркнул автор материала.