Муфтий Чечни: идеология Запада узаконила войну с исламом

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Идеология западного мира нацелена на уничтожение мирного взаимоотношения с рядом исламских стран: такими действиями Запад узаконил войну с мусульманами. Такое мнение выразил муфтий Чечни Салах Межиев, комментируя ситуацию с сожжением Корана в Швеции.

"Полиция Швеции задерживает тех, кто пытается остановить кощунственный акт, и охраняет того, кто глумится над священным Кораном. Враги Всевышнего в очередной раз показали свое истинное лицо и узаконили войну с исламом и мусульманами".

Запад, по мнению Межиева, давно потерял истинное понимание веры и проявление уважения к другим религиям. Эта часть мира активно пропагандирует разврат и нечистую, дьявольскую силу.

Напомним, что ранее в Швеции осуществилась акция сожжения Корана с разрешения полиции. Всё это происходило в центре Стокгольма.