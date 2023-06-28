Главком ВСУ и глава Комитета начштабов ВС США в третий раз за пять дней проводят телефонный разговор

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

В течение последних пяти дней главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный три раза провёл телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли. Тема беседы — оценка и анализ обстановки на линии боевого соприкосновения и потребности ВСУ.

"Обсудили обстановку на передовой. <…> Рассказал генералу Милли об актуальных потребностях нашей армии в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования"

Залужный характеризует действия ВС РФ, говоря, что они оказывают "мощное сопротивление" и пресекают любые попытки ВСУ перейти в наступление. К текущему моменту известно, что председатель КНШ ВС США будет координировать дальнейшие действия украинской армии.

В свою очередь, Министерство обороны РФ дало свою оценку всех событий на линии фронта. Отмечается, что ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. К 22 июня стало известно о потерях украинской армии в размере 13 тысяч солдат.