Между Россией и Ираном ориентировочно с начала июля будут действовать безвизовые групповые турпоездки. На данный момент, как сообщает министр экономического развития РФ Максим Решетников, стороны предоставили друг другу перечень уполномоченных туристических компаний.
"Нарастить турпоток поможет заключенное с Ираном соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Обменялись с Ираном перечнем туристических компаний. Ждем, что туристы поедут уже с июля".
Политик также отмечает особую привлекательность Северного Кавказа со стороны исламских стран, в том числе государств Каспийского региона.
Напомним, что с июля текущего года в России начнут работу электронные визы. Решетников сообщил, что такое новшество может заинтересовать туристов из Ирана и других исламских стран: Кувейта, Омана, Саудовской Аравии.
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