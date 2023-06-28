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Кедми перечислил товары из РФ, от которых критически зависят США

Мир

Израильский эксперт Яков Кедми заявил, что США не могут отказаться от поставок важных российских товаров, так как никто в мире больше этого не производит.

Американские СМИ выразили недовольство постоянными поставками обогащенного урана из России в США, считая это плохой политикой президента Джо Байдена. Кедми на YouTube-канале "Вальдман-LINE Alexander Waldman" отметил, что в неспособности удовлетворить потребности страны в уране виноват не только Байден, но и промышленный комплекс США.

Строительство завода по обогащению урана требует много времени, а электростанции США нуждаются в нём немедленно. В настоящее время нет других мест, кроме России, где можно получить топливо. Кедми отмечает, что помимо урана США также зависят от российского титана для самолётов. Он подчёркивает, что хотя американцы и обеспокоены этой зависимостью, но у них нет другого выбора.

Аналогичная ситуация существует и с Китаем, от которого США зависят в некоторых ключевых сегментах, таких как редкоземельные элементы для электроники. Кедми отмечает, что Россия начала строить заводы для производства этих элементов, но на это требуется время.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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