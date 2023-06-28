Немцы отреагировали на прерванную Путиным речь Бербок: "Даже в Берлине уже поняли, что важно, а что нет"

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе пресс-конференции, на которой обсуждалась ситуация в России, выступление главы МИД Германии Анналены Бербок было внезапно прервано. Вместо неё начали показывать обращение президента России Владимира Путина к военным. Этот момент вызвал недоумение и удивление не только у зрителей, но и у ведущего телеканала.

Немецы, а также люди из других стран Европы, начали активно обсуждать этот инцидент в социальных сетях. Многие из них высмеивали Бербок, указывая, насколько её речь была не интересной и бессмысленной.

"Когда Путин говорит, идиотов ставят на паузу", — заявила жительница Чехии.

Жители разных стран, таких как Италия, Швейцария и Чехия, также высказали своё отношение к произошедшему, подчёркивая его символическое значение.

"Государственный телеканал Phoenix переключился на Москву в разгар скучной пресс-конференции Бербок. Кажется, даже в Берлине уже поняли, что важно, а что нет", — отметил комментатор.

Многие также написали, что Бербок давно потеряла популярность среди немцев из-за её "зелёной" идеологии.