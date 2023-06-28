Украинский эксперт Вакаров объявил о крахе аграрной Украины

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Анализируя официальную статистику, политолог Василь Вакаров из Киева пришёл к выводу, что украинское сельское хозяйство, которое является главным козырем экономики страны, перестало существовать за последний год. Об этом он рассказал в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Он заявил, что за минувший год Украина собрала на 40% меньше зерна и на 25% меньше овощей по сравнению с предыдущим годом. Другие данные также указывают на катастрофическое снижение урожайности по всем основным культурам.

Вакаров отметил, что потери сельскохозяйственного сектора имеют негативное влияние на экономику и доходы страны. Он также заявил, что это будет иметь последствия для мирового продовольственного рынка, так как более 50% украинской агропродукции экспортировалось.

Эксперт подчеркнул, что потеряны базовые сельскохозяйственные культуры, которые выращивались в Украине из года в год. Так, например, было потеряно 36% пшеницы (11,57 млн тонн), кукурузы — 38% (15,9 млн тонн), ячменя — 41% (3,8 млн тонн) и подсолнечника — 31% (5 млн тонн). Вакаров заявил, что больше нельзя говорить об Украине как об аграрном государстве.