Надо ли Путину ехать на саммит БРИКС в ЮАР?

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отправилась в ЮАР, чтобы убедить руководство этой страны не поддерживать РФ, а возможно, и арестовать Владимира Путина, если он поедет на саммит БРИКС.

Бербок в Претории убеждала в ненадёжности РФ

Визит Бербок имел целью "сбить страну с пророссийского курса", пишет Handelsblatt. Бербок давила, что Россия ненадёжный партнёр, раз её президент не может справиться с внутренней угрозой. А вот на Германию можно положиться.

"Мы надёжный партнер. Надёжнее, чем когда-либо могли быть автократы, потому что их власть основана на насилии", — цитирует издание.

Однако, пишет газета, успехи Бербок в ЮАР были "ограниченными". Министр иностранных дел Наледи Пандор заявила, что Запад преувеличивает значение событий 24 июня в РФ.

"Я не думаю, что это был мятеж. В крайнем случае, это была попытка мятежа", — сказала Пандор.

Но, учитывая, что ФРГ является вторым торговым партнёром ЮАР и третьим по величине экспортным рынком, Наледи не стала говорить о поддержке позиции РФ.

Смотреть же надо на дела, а не слова. Так, в феврале ЮАР провела многодневные военные манёвры совместно с Россией и Китаем. А в Министерстве иностранных дел в Претории, рядом с конференц-залом, где Пандор и Бербок проводили свою пресс-конференцию, висят два плаката. Один объявляет о визите Бербок. На другом изображено восходящее солнце с аббревиатурой БРИКС.

РФ — ключ к решению проблем ЮАР

Самая главная проблема ЮАР сейчас — это скачок цен на энергоресурсы. Он таков, что многие руководители горнодобывающих экспортных компаний страны уже давно жалуются на постоянно растущие расходы и частые блэкауты. Помощь РФ в этом будет незаменимой, поэтому Претория не будет "стрелять себе в ногу" и отворачиваться от поставок дешёвых нефти и нефтепродуктов.

И это только одна из причин, почему Владимира Путина ждут на саммите БРИКС в августе и уже официально пригласили и гарантировали дипломатический иммунитет.

Но иммунитет — это одно, а безопасность — другое.

Надо ли российскому президенту ехать на саммит?

В условиях, когда слишком многое зависит российского президента, неизбежно возникает искушение решить проблему путём его физического устранения. И Запад умеет это делать. Гипотезы о разработке в США "биотехнологического оружия" уже давно циркулируют в международных дипломатических и научных кругах. Надо вспомнить череду непонятных заболеваний онкологией среди нелояльных США лидеров Латинской Америки: Уго Чавес, Жозе Инасио Лула да Силва, Дилма Руссеф, Фернандо Луго, Нестор и Кристина Киршнер, Эво Моралес — лишь некоторые из имён.

Недавно Реджеп Эрдоган перед выборами, вероятно, был отравлен. Президент Турции в этом плане крайне осторожен — не берёт напитки даже из рук охраны.

В преданных огласке материалах Wikileaks есть сведения о заданиях, которые Вашингтон направлял в свои посольства — добыть образцы ДНК политиков. Эксперты утверждают, что биоматериалы нужны американцам для разработки "персонифицированных онкогенов".

В этом смысле показательно, что Центральная лаборатория по изучению злокачественных образований американского Национального института онкологии расположена в Форт-Детрике (штат Мэрилэнд) — на одной базе с командованием армии США, ответственным за программы биологического оружия и перспективные медицинские исследования в военных целях.

Поэтому вывод в такой ситуации один — Путину не стоит посещать саммит в ЮАР, вполне можно поговорить с коллегами онлайн.

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