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National Interest: заявление Лаврова по Украине заставило "поёжиться" аналитиков из США

1:32
Мир

Обозреватель National Interest Энн Р. Пирс считает, что в настоящее время США охвачены опасной иллюзией относительно Китая. По её словам, Вашингтон опасается оказывать сильное давление на Пекин.

По мнению Пирс, Китай использует это время для осуществления своего плана установления "мирового господства" под руководством Си Цзиньпина. Автора также беспокоит дружба Пекина с Москвой и их недовольство политикой США.

В своей статье Пирс пишет о сговоре Китая и России. Она отмечает антиамериканскую позицию двух стран, которую они якобы продвигают на международных форумах, а также массовое наращивание военной мощи. Пирс считает, что эти факторы должны заставить американских политиков и переговорщиков задуматься. Она предлагает США перейти от мягких мер к жёстким, так как российско-китайские отношения выходят на новый уровень.

Заявление Сергея Лаврова о необходимости обсуждения принципов нового мирового порядка на переговорах по Украине вызвало тревогу у аналитиков внешней политики США. По мнению эксперта, новый мировой порядок больше не кажется невозможным.

"Такие заявления заставили многих аналитиков внешней политики поёжиться, потому что новый мировой порядок больше не кажется чем-то совершенно невозможным. Этот момент требует сознательного отказа от самоуспокоенности", — написала Пирс.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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