Strategic Culture: сигнал от Путина заставил Вашингтон испытать "кошмар переговорщика"

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Бывший британский дипломат Аластер Крук утверждает, что США испытали "кошмар переговорщика" после сигнала, полученного от Владимира Путина, относительно возможности вести переговоры. Об этом сообщает издание Strategic Culture.

Автор задаётся вопросом, почему США не откликнулись на сигнал Путина, особенно когда в обществе возрастает беспокойство относительно бесконечной эскалации конфликта на Украине. По его словам, многие американцы опасаются возможного ядерного конфликта, к которому приводит политика Джо Байдена и некоторых конгрессменов.

Крук объясняет, что причина заключается в том, что западная общественность не была готова к появлению сильной России, с которой придётся вести переговоры на равных. Западные эксперты постоянно осмеивали российскую армию, а руководство США и ЕС призывало наказать Россию, представляя её как агрессора. Такая атмосфера не способствовала налаживанию диалога с Москвой.

Автор также указывает на сложности, связанные с обманом, который был совершён западными странами в рамках Минских соглашений. Сговор европейских держав, направленный на вооружение Украины, а не на разрешение кризиса, является одной из причин нынешней ситуации.

Крук пишет, что Вашингтону необходимо признать реальность и сосредоточиться на том, как Запад может сосуществовать с процветающей и политически расширяющейся Россией. Он признаёт, что это не простая задача, и некоторые люди в США сопротивляются этой идее, но подавляющее большинство мира будет благодарно тому, кто сможет достичь этой цели.