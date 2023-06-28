BM: ВС РФ необычным образом ликвидировали "символ силы" Франции на Украине

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Издание Bulgarian Military (BM) сообщает, что Россия сделала французскую гаубицу CAESAR 6x6 металлоломом. Это, по словам обозревателей, стало значительной потерей для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: wikimedia.com

Украина получила передовое западное вооружение, включая французскую гаубицу CAESAR, чтобы противостоять российским войскам. Ожидалось, что эта мощная система улучшит обороноспособность Украины и станет преимуществом в противостоянии с ВС РФ. Однако последний инцидент показал иное.

Видеозапись, опубликованная 23 июня, показывает, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" атакует гаубицу CAESAR. Водитель гаубицы пытался избежать попадания, но из-за резкого разворота гаубица перевернулась и была поражена вторым дроном. Обозреватели утверждают, что потеря гаубицы CAESAR стала серьёзным ударом для Франции.