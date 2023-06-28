Издание Bulgarian Military (BM) сообщает, что Россия сделала французскую гаубицу CAESAR 6x6 металлоломом. Это, по словам обозревателей, стало значительной потерей для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Украина получила передовое западное вооружение, включая французскую гаубицу CAESAR, чтобы противостоять российским войскам. Ожидалось, что эта мощная система улучшит обороноспособность Украины и станет преимуществом в противостоянии с ВС РФ. Однако последний инцидент показал иное.
Видеозапись, опубликованная 23 июня, показывает, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" атакует гаубицу CAESAR. Водитель гаубицы пытался избежать попадания, но из-за резкого разворота гаубица перевернулась и была поражена вторым дроном. Обозреватели утверждают, что потеря гаубицы CAESAR стала серьёзным ударом для Франции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве и Санкт-Петербурге замечены опасные животные.