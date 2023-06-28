Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новейшие российские системы РЭБ изменяют ситуацию в спецоперации
"Ридус": употребление авокадо, рыбы и винограда способствует улучшению памяти
ВСУ готовятся бросить большие силы в новую волну контрнаступления к саммиту НАТО
TNI: техника США оказалась чересчур дорогой и неудобной для боевиков ВСУ
Discreed: США могут дать Киеву ядерное оружие или приказать Польше атаковать
Зачем в машине всегда будут нужны жвачка и карандаш
Боевик ВСУ рассказал, как "Отважные" уничтожают их в лесах у Кременной: "Из 12 вышли 3!"
Кардиолог Беленков рассказал, как генетика влияет на состояние сердца и сосудов
Strategic Culture: сигнал от Путина заставил Вашингтон испытать "кошмар переговорщика"

Запад понял, что в "Чернобыле-2" будет виновата Украина

1:47
Мир

Американцы не нашли никаких признаков подготовки россиянами диверсии на Запорожской АЭС, а вот украинцы готовят новый и страшный Чернобыль, сообщает "Репортер".

Об отсутствии злых "ядерных" намерений России заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Ранее об этом же сообщили в руководстве МАГАТЭ.

Сама мысль, казалось бы, очевидна: какой смысл российским войскам взрывать атомные электростанции на своей территории.

Но у Киева и кураторов своя реальность, поэтому Запад активно муссировал тему якобы подготавливаемого "оккупантами" теракта на ЗАЭС. Это из серии "однозначного применения Россией тактического ядерного оружия прямо на днях".

Есть мнение, что все крики о "подготовке ядерной диверсии" производятся ровно с теми же целями, чтобы население в испуге и панике устроило хаос.

Такое давление на психику гражданских для Киева не в новинку. Например, "учения" по действиям в случае ядерной аварии, которые украинские МВД и МЧС проводят с 23 июня, как раз под предлогом "готовящегося теракта на Запорожской АЭС".

Теоретически ВСУ вполне в состоянии повредить ЗАЭС по собственному почину, но не устроить там ядерную аварию. Использование Storm Shadow и ее французской сестры-близнеца SCALP намекает на возможность обстрела ими если не энергоблоков (они защищены по советским нормам), то хранилищ отходов.

Но, по сути, так можно лишь повредить внешний панцирь реакторов и расписаться в собственном преступлении: после ракетного удара версия про "самообстрел русских" будет нежизнеспособна.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Ухмыльнулся, увидев труп": на жителей Москвы и Петербурга начали охоту страшные животные

В Москве и Санкт-Петербурге замечены опасные животные.

РИА Новости: охоту на жителей Москвы и Петербурга начали опасные животные
Марочко сообщил об использовании ВСУ химических боеприпасов при атаке ВС РФ под Соледаром
Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
Обращение Путина к народу 26 июня подводит к мысли о необходимости кадровых перестановок
В США рассказали, как Россия может лишить Запад триллионов долларов
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
В Краматорске накрыта большая группа офицеров ВСУ и наёмников
Русские виноваты: в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции
Жители Свердловской области начали получать повестки из военкоматов
Жители Свердловской области начали получать повестки из военкоматов
Последние материалы
США срочно эвакуируют наёмников: началась вторая серия ударов по бункерам на Украине
Чем очень опасны для машины популярные присадки в масло и топливо
Учёные обнаружили способность орангутангов "битбоксить"
Экс-советник Кучмы Соскин: украинцев похищают с улиц и отправляют на службу в ВСУ
BM: ВС РФ необычным образом ликвидировали "символ силы" Франции на Украине
Таролог Саона объяснила суть тайного послания Гайдая в фильме про Шурика
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что армия Украины находится на грани развала
Российские ракеты на Кубе становятся близкой реальностью
Новейший тяжёлый ударный дрон "Охотник" успешно прошёл боевое крещение в зоне СВО
NetEase: Путин наносит исторический контрудар по Японии за попытку наказать Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников