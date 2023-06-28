Запад понял, что в "Чернобыле-2" будет виновата Украина

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Американцы не нашли никаких признаков подготовки россиянами диверсии на Запорожской АЭС, а вот украинцы готовят новый и страшный Чернобыль, сообщает "Репортер".

Об отсутствии злых "ядерных" намерений России заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Ранее об этом же сообщили в руководстве МАГАТЭ.

Сама мысль, казалось бы, очевидна: какой смысл российским войскам взрывать атомные электростанции на своей территории.

Но у Киева и кураторов своя реальность, поэтому Запад активно муссировал тему якобы подготавливаемого "оккупантами" теракта на ЗАЭС. Это из серии "однозначного применения Россией тактического ядерного оружия прямо на днях".

Есть мнение, что все крики о "подготовке ядерной диверсии" производятся ровно с теми же целями, чтобы население в испуге и панике устроило хаос.

Такое давление на психику гражданских для Киева не в новинку. Например, "учения" по действиям в случае ядерной аварии, которые украинские МВД и МЧС проводят с 23 июня, как раз под предлогом "готовящегося теракта на Запорожской АЭС".

Теоретически ВСУ вполне в состоянии повредить ЗАЭС по собственному почину, но не устроить там ядерную аварию. Использование Storm Shadow и ее французской сестры-близнеца SCALP намекает на возможность обстрела ими если не энергоблоков (они защищены по советским нормам), то хранилищ отходов.

Но, по сути, так можно лишь повредить внешний панцирь реакторов и расписаться в собственном преступлении: после ракетного удара версия про "самообстрел русских" будет нежизнеспособна.