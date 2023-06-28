WSJ: США хотят ввести новые ограничения на экспорт чипов в Китай

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Администрация президента Джо Байдена в США обсуждает возможность введения ограничений на экспорт чипов и облачных сервисов в Китай, которые используются для развития искусственного интеллекта. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Фото: pixabay.com

Такое желание связано с растущей технологической мощью противников США. Планируется введение ограничений на продажу микропроцессоров для покупателей из Китая и других стран. Это может затронуть американские технологические компании, такие как Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD). Кроме того, под ограничения могут попасть облачные сервисы, предоставляемые для китайских компаний, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта.