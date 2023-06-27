Агентство Bloomberg сообщает, что руководство Европейского союза планирует увеличить объёмы поставок природного газа на хранение на Украину.
Причиной такого решения является заполнение европейских запасов газа выше обычного уровня. Украина обладает большими газовыми хранилищами и предлагает более низкие тарифы. Тем не менее в ЕС признают, что это рискованно.
По данным Bloomberg, ожидается увеличение объёма заказов на поставку газа на Украину, осуществляемых трейдерами, в третьем квартале. Аукционы на поставку газа уже состоялись, и Украина согласилась принять в июле 6,9 миллиона кубометров газа в день, а также 3,5 миллиона кубометров газа в сутки в третьем квартале 2023 года.
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