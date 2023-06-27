Sohu: Вашингтону грозит обрушение "чиповой мечты" из-за Китая

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Согласно сообщению Sohu, США не смогут выполнить обещания по строительству завода TSMC из-за значительного превышения стоимости проекта. Это ставит под угрозу "чиповую мечту" Вашингтона.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) является одним из крупнейших производителей полупроводниковых чипов в мире и предоставляет услуги по контрактному производству для множества клиентов. Компания специализируется на разработке и производстве чипов по заказу других компаний, включая таких гигантов как Apple, AMD, Nvidia и Qualcomm.

Падение выручки TSMC на 18,7% в первом квартале 2023 года нанесло серьёзный удар как самой компании, так и тайваньской экономике в целом. Переезд компании в США также был проблематичным, поскольку американская сторона не была готова финансировать строительство заводов.

Высокая стоимость производства также оказывала давление на TSMC, которой требовались большие инвестиции для удержания клиентов. В связи с этим руководители компании решили искать возможности развития на китайском рынке и отправили делегацию в КНР. Однако сотрудничество TSMC с США и ограничения могут стать препятствием для успеха на китайском рынке.